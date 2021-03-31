У місті Мерефа Харківської області вчитель фізкультури вчинив самогубство у навчальному закладі, де працював.
44-річний чоловік повісився в медичному ліцеї 30 березня. За кілька днів до цього вчинку він отримав вищу вчительську категорію.
Керівництво навчального закладу характеризує вчителя як веселу, активну та товариську людину. У нього залишилися дружина та 17-річний син.
Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Обставини події та мотиви з’ясовуються.
В Одесі повісився 10-річний хлопчик
Нещодавно в Одесі повісився 10-річний хлопчик.
Він закінчив життя самогубством, прив’язавши до дверної ручки пояс домашнього халату.
Матір ненадовго залишила сина вдома одного, а коли повернулася додому, побачила його тіло на дверях.
Джерело: Об’єктив