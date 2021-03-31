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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

Знайшли у ліцеї: на Харківщині вчинив самогубство вчитель фізкультури

У місті Мерефа Харківської області вчитель фізкультури вчинив самогубство у навчальному закладі, де працював.

Знайшли у ліцеї: на Харківщині вчинив самогубство вчитель фізкультури

44-річний чоловік повісився в медичному ліцеї 30 березня. За кілька днів до цього вчинку він отримав вищу вчительську категорію.

Керівництво навчального закладу характеризує вчителя як веселу, активну та товариську людину. У нього залишилися дружина та 17-річний син.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Обставини події та мотиви з’ясовуються.

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В Одесі повісився 10-річний хлопчик

Нещодавно в Одесі повісився 10-річний хлопчик.

Він закінчив життя самогубством, прив’язавши до дверної ручки пояс домашнього халату.

Матір ненадовго залишила сина вдома одного, а коли повернулася додому, побачила його тіло на дверях.

Джерело: Об’єктив

Фото: Dreamstime

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