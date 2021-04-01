В кабинете на комбинате Государственного резерва, находящегося на бульваре Вацлава Гавела, 24 в Соломенском районе Киева, нашли тело менеджера с резаной раной шеи.

Об этом сообщила пресс-офицер Соломенского райуправления столичной полиции Елена Мошко.

По ее словам, по данному факту возбуждено уголовное производство с пометкой самоубийство.

Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств этого происшествия.

По данным СМИ, 1 апреля в 5.45 работники ведомственной охраны комбината Госрезерва в кабинете администрации обнаружили тело менеджера, а также предсмертную записку и канцелярский нож, которым, вероятно, мужчина и порезал себе шею.

В Харьковской области учитель физкультуры совершил самоубийство в медицинском лицее, где работал.

44-летний мужчина повесился 30 марта, за несколько дней до трагедии он получил высшую учительскую категорию.

Все о нем говорят, что был веселым и активным человеком.