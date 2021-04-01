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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Перерезал горло: менеджер Госрезерва совершил самоубийство на работе

В кабинете на комбинате Государственного резерва, находящегося на бульваре Вацлава Гавела, 24 в Соломенском районе Киева, нашли тело менеджера с резаной раной шеи.

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Об этом сообщила пресс-офицер Соломенского райуправления столичной полиции Елена Мошко.

По ее словам, по данному факту возбуждено уголовное производство с пометкой самоубийство.

Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств этого происшествия.

По данным СМИ, 1 апреля в 5.45 работники ведомственной охраны комбината Госрезерва в кабинете администрации обнаружили тело менеджера, а также предсмертную записку и канцелярский нож, которым, вероятно, мужчина и порезал себе шею.

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В Харьковской области учитель физкультуры совершил самоубийство в медицинском лицее, где работал.

44-летний мужчина повесился 30 марта, за несколько дней до трагедии он получил высшую учительскую категорию.

Все о нем говорят, что был веселым и активным человеком.

Источник: Укринформ

Фото: Dreamstime

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