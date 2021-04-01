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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

Перерізав горло: менеджер Держрезерву вчинив самогубство на роботі

У кабінеті на комбінаті Державного резерву, що знаходиться на бульварі Вацлава Гавела, 24 у Солом’янському районі Києва, знайшли тіло менеджера з різаною раною шиї.

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Про це повідомила прес-офіцер Солом’янського райуправління столичної поліції Олена Мошко.

За її словами, за даним фактом відкрито кримінальне провадження з позначкою самогубство.

Наразі проводяться необхідні слідчі дії для встановлення усіх обставин цієї події.

За даними ЗМІ, 1 квітня о 5.45 працівники відомчої охорони комбінату Держрезерву в кабінеті адміністрації виявили тіло менеджера, а також передсмертну записку та канцелярський ніж, яким, ймовірно, чоловік і порізав собі шию.

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У Харківській області вчитель фізкультури вчинив самогубство у медичному ліцеї, де працював.

44-річний чоловік повісився 30 березня, за кілька днів до трагедії він отримав вищу вчительську категорію.

Усі про нього говорять, що був веселою та активною людиною.

Джерело: Укрінформ

Фото: Dreamstime

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