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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

В Николаеве освободили мужчину, которого три года держали в заложниках

В Николаеве трое злоумышленников удерживали в плену киевлянина три года, чтобы присвоить его квартиру в столице.

В Николаеве освободили мужчину, которого три года держали в заложниках

Пострадавший считался пропавшим без вести с 2017 года. В полицию поступила информация, где может находиться пропавший мужчина. Вскоре в доме Николаеве обнаружили 52-летнего потерпевшего и 49-летнего киевлянина. По предварительным данным, его также могли пленить против воли.

Трех злоумышленников задержали — это жители Николаевской и Запорожской области 1958, 1974, 1969 годов рождения. В полицию также обратилась еще одна украинка. Девушка рассказала, что эти люди присвоили ее жилье, а ее поселили в дом в селе в Николаевской области. Полиция проверяет эту информацию.

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Правонарушителей подозревают по статье 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и статье 190 (мошенничество) УК Украины. За такие действия им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Киеве похитили пенсионерку ради квартиры

В Киеве похитили 78-летнюю бабушку на глазах ее внучки ради квартиры. Незнакомцы посадили пенсионерку в машину и уехали. Внучка запомнила приметы авто и мужчин, которые рассказала правоохранителям.

Вскоре правоохранители остановили машину с вероятными похитителями. В салоне были неизвестные и напуганная бабушка. Злоумышленников задержали.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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