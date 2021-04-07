Жінка під час випивки зізналася чоловікові про захований труп немовляти

Двоповерховий будинок у селищі Коротич, що на Харківщині, більше року винаймала родина з двома дітьми. Старшій дівчині – 14, меншому хлопчику лише три роки. Жили тихо й нічого кримінального сусіди за ними не помічали.

Того вечора поліцію до своєї хати викликав 44-річний голова сімейства. Він розповів, що днями у дворі власноруч поховав мертве немовля. А до того дитина з півроку пролежала у сумці в сараї. Туди відразу після пологів маленький труп віднесла його дружина.

— Під час розпиття спиртних напоїв вона зізналася своєму співмешканцю, повела його до сараю, віддала пакунок і співмешканець закопав немовля на території подвір’я, – розповіла співробітниця Харківського районного управління поліції №1 Вікторія Зінов’єва.

Люди розповідають: восени минулого року помітили – їхня сусідка Юлія погладшала. Вона народила у жовтні 2020 року, але таємно, у себе вдома. Тоді її чоловік був на заробітках у Києві. Йому вона розповіла, ніби залишила немовля у лікарні. І тільки нещодавно зізналася, що сховала дитя, бо воно народилося мертвим.

Після того, що сталося, квартирантів і слід запав. За словами сусідів, які брали участь у слідчому експерименті, – то була дівчинка. Чи дійсно народилася дитина мертвою? Чи її навмисно на той світ відправила рідна мати? Це ще з’ясовують слідчі та експерти.

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Зараз жінка співпрацює зі слідством. Поки що Юлії інкримінують умисне вбивство новонародженої дитини. Покарання за цією статтею – до п’яти років ув’язнення. Двох інших дітей підозрюваної, в інше селище, забрала їхня бабуся.

На Харківщині жінка викинула немовля до туалету

У селі Панютине Лозівського району Харківської області жінка після народження дитини викинула немовля до туалету, але малюку вдалося вижити.

Жорстока матір поклала новонародженого до поліетиленового пакету, який зав’язала на два вузли, та полишила його у вигрібній ямі.

Плач хлопчика почула місцева мешканка, вона викликала лікарів, які надали малюкові першу допомогу та врятували його життя, а також поліцію.