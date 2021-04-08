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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Проткнул ножом бедро: на Прикарпатье мужчина убил товарища и угрожал самоубийством

В Ивано-Франковской области после пяти часов переговоров правоохранители задержали мужчину, который смертельно ранил ножом в бедро местного жителя.

Проткнул ножом бедро: на Прикарпатье мужчина убил товарища и угрожал самоубийством

7 марта ночью в полицию обратился мужчина, который обнаружил тело своего погибшего 39-летнего племянника. У пострадавшего было ножевое ранение — колото-резаная рана задней поверхности левого бедра.

По данным полиции, днем ​​к погибшему домой приходил знакомый. Во время конфликта тот ударил потерпевшего кулаками, а затем вонзил нож в бедро и убежал. Тело умершего обнаружил его дядя, который жил с ним.

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Правоохранители установили личность правонарушителя — 30 летнего мужчину нашли в его жилище. Злоумышленник угрожал покончить жизнь самоубийством — он хотел выпрыгнуть из окна многоэтажки. В то же время мужчина держал в руках нож и стекло.

После нескольких часов переговоров его задержали правоохранители. По данным полиции, мужчина ранее отбывал наказание за судимость, сейчас относительно него также рассматривают дело.

Дело открыли по статье 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы. Вскоре следователи объявят ему о подозрении, а суд изберет меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Убийство стилиста Екатерины Положай

В Киеве суд объявил пожизненный приговор убийце известного стилиста Екатерины Положай. Девушку убили 19 ноября 2015 года в Шевченковском районе столицы.

Убийцей оказался ее бывший муж. Мужчину признали виновным в убийстве 37-летней владелицы салона красоты и приговорили к пожизненному заключению.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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