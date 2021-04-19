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Факты / Происшествия
Софія Зінов'єва |

Лежали на почтовом ящике: в Киеве ГСЧС обезвредила два снаряда

ДСНС

В столичном жилом доме пиротехники обезвредили два артиллерийских снаряда, которые лежали прямо на почтовом ящике.

Главное управление ГСЧС сообщило, что это были снаряды Д-122 мм и Д-76 мм.

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Группа пиротехнических работ Мобильного спасательного центра изъяла опасные боеприпасы и обезвредила на полигоне.

В ГСЧС еще раз напомнили, что оружие времен Второй мировой войны является очень опасным, и если вы обнаружили подозрительный предмет, срочно позвоните по номеру 101 и сообщите местонахождение взрывчатки.

Затем огородите это место и не пускайте к нему других людей, не трогайте и не двигайте находку.

Схрон боевиков

На Луганщине СБУ обнаружила сразу три схрона боевиков “ЛНР”, в которых находилось более 30 кг взрывчатых веществ и боевые элементы реактивной системы залпового огня Смерч.

СБУ предполагает, что вооружение принадлежит вражеской диверсионно-разведывательной группе, имеющей отношение к подрыву двух мостов в поселках Подгоровка и Евсуг в 2014 году.

Источник: ГСЧС

Фото: Depositphotos

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