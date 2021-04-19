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Факти / Надзвичайні події
Софія Зінов'єва |

Лежали на поштовій скринці: в Києві ДСНС знешкодила два снаряди

ДСНС

У столичному житловому будинку піротехніки знешкодили два артилерійські снаряди, які лежали просто на поштовій скринці.

Головне управління ДСНС повідомило, що це були снаряди Д-122 мм та Д-76 мм.

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Група піротехнічних робіт Мобільного рятувального центру вилучила небезпечні боєприпаси та знешкодила на полігоні.

У ДСНС ще раз нагадали, що зброя часів Другої світової війни є дуже небезпечною, тож якщо ви виявили підозрілий предмет, терміново зателефонуйте за номером 101 та повідомте місцезнаходження вибухівки. 

Потім обгородіть це місце і не пускайте до нього інших людей, не торкайтесь та не рухайте знахідку. 

Схрон бойовиків

На Луганщині СБУ виявила одразу три схрони бойовиків “ЛНР”, у яких зберігалося понад 30 кг вибухових речовин та бойові елементи реактивної системи залпового вогню Смерч.

СБУ передбачає, що озброєння належить ворожій диверсійно-розвідувальній групі, яка причетна до підриву двох мостів у селищах Підгорівка та Євсуг у 2014 році.

Джерело: ДСНС

Фото: Depositphotos

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