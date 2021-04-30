PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Лежал среди мусора в одеяле: на Тернопольщине мать выбросила младенца

Лежал среди мусора в одеяле: на Тернопольщине мать выбросила младенца

В городе Борщев Тернопольской области женщина выбросила на свалку младенца. Тело ребенка, завернутое в одеяло, обнаружили коммунальщики 29 апреля и сразу сообщили об этом в полицию.

Ребенок был доношенным, вес составлял около 4 кг. Сейчас правоохранители устанавливают личность женщины, совершившей преступление.

Полиция обращается к жителям Борщевского района и населенных пунктов, находящихся рядом, за помощью. Если кому-то известна личность женщины, которая родила ребенка и выбросила на свалку, сообщите об этом на линию 102 или по телефонам:

  • (03541) 2-12-45;
  • (098) 750 83 85;
  • (096) 82 69 993.

Полиция предполагает, что гражданка может обращаться к фармацевтам или медикам.

В Тернопольской области женщина выбросила младенца на свалку

Читайте
Мать напилась водки и ударила: в Днепре расследуют загадочную смерть младенца

Мать выбросила ребенка в кусты

В городе Каменское Днепропетровской области женщина выбросила младенца в кусты. Его обнаружила местная жительница среди мусора, завернутого в пакет.

Температура ребенка упала до 29 градусов, однако медикам удалось его спасти. Мальчику уже придумали имя — Кирилл Евгеньевич. Так его назвали в честь полицейских, которые мгновенно привезли младенца в больницу.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка