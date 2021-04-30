В Тернопольской области женщина выбросила младенца на свалку

В городе Борщев Тернопольской области женщина выбросила на свалку младенца. Тело ребенка, завернутое в одеяло, обнаружили коммунальщики 29 апреля и сразу сообщили об этом в полицию.

Ребенок был доношенным, вес составлял около 4 кг. Сейчас правоохранители устанавливают личность женщины, совершившей преступление.

Полиция обращается к жителям Борщевского района и населенных пунктов, находящихся рядом, за помощью. Если кому-то известна личность женщины, которая родила ребенка и выбросила на свалку, сообщите об этом на линию 102 или по телефонам:

(03541) 2-12-45;

(098) 750 83 85;

(096) 82 69 993.

Полиция предполагает, что гражданка может обращаться к фармацевтам или медикам.

Мать выбросила ребенка в кусты

В городе Каменское Днепропетровской области женщина выбросила младенца в кусты. Его обнаружила местная жительница среди мусора, завернутого в пакет.

Температура ребенка упала до 29 градусов, однако медикам удалось его спасти. Мальчику уже придумали имя — Кирилл Евгеньевич. Так его назвали в честь полицейских, которые мгновенно привезли младенца в больницу.