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Факты / Мир
Юлія Захарченко |

В электрокаре Tesla не было автопилота: Илон Маск о смертельном ДТП в США

Ілон Маск

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск заявил, что у электрокара, попавшего в смертельное ДТП в одном из штатов США, не была подключена функция автопилота.

По его словам, полученные записи данных показывают, что автопилот не был включен, а функцию полного автономного вождения для этого авто не приобретали.

По данным Khaleej Times, местная полиция намерена потребовать от директора компании Tesla данные, о которых он заявляет.

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Для этого правоохранители запросят ордер на обыск организации. По словам представителя полиции округа Харрис Марка Германа, у них есть показания свидетелей.

Согласно им, один из погибших в ДТП мужчин намеревался показать, как электрокар может работать в режиме автопилота.

ДТП с электрокаром Tesla

В США в штате Техас произошло ДТП — электрокар Tesla врезался дерево и загорелся. Из-за этого два человека, находившиеся в салоне, погибли.

Обоих мужчин обнаружили на пассажирских сидениях автомобиля. По данным полиции, за рулем машины никого не было. Пожар, который возник в результате возгорания электромобиля, тушили несколько часов — для этого использовали более 120 тыс. л воды.

Жены погибших мужчин сообщили, что слышали, что как их мужчины хотели покататься на машине в режиме автопилота. Расследование дела продолжается.

Фото: Getty Images

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