Генеральный директор компании Tesla Илон Маск заявил, что у электрокара, попавшего в смертельное ДТП в одном из штатов США, не была подключена функция автопилота.

По его словам, полученные записи данных показывают, что автопилот не был включен, а функцию полного автономного вождения для этого авто не приобретали.

По данным Khaleej Times, местная полиция намерена потребовать от директора компании Tesla данные, о которых он заявляет.

Для этого правоохранители запросят ордер на обыск организации. По словам представителя полиции округа Харрис Марка Германа, у них есть показания свидетелей.

Согласно им, один из погибших в ДТП мужчин намеревался показать, как электрокар может работать в режиме автопилота.

Your research as a private individual is better than professionals @WSJ!

Data logs recovered so far show Autopilot was not enabled & this car did not purchase FSD.

Moreover, standard Autopilot would require lane lines to turn on, which this street did not have.

— Elon Musk (@elonmusk) April 19, 2021