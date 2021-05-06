В Селе Турчинка Житомирской области произошло жестокое убийство мужчины, подозреваемых в расправе полицейские задержали почти сразу.

Наталья Данчук утром нашла своего сожителя Михаила избитым во дворе. По словам женщины, на нем не было живого места от синяков.

-Он лежал на пороге, приспущены были плавки, и я просто посмотрела на тело. Он еще стонал, дышал, начал синеть подбородок, — вспоминает женщина.

Наталья сразу вызвала скорую и полицию, но Михаил скончался до приезда медиков.

Правоохранители, которые осматривали тело, в один голос заверили, что мужчина не мог сам нанести себе такие травмы.

Подозреваемыми оказались трое парней — 17-ти, 18-ти и 24-х лет, накануне вечером они общались с пострадавшим.

Они признались, что выпившими отвели мужчину подальше от дома и устроили здесь над ним настоящую экзекуцию: пороли крапивой по голому телу, били резиновым шлангом, а затем кровавые раны посыпали солью.

Полиция говорит, что наиболее жестоким был самый молодой из парней.

Самый старший — двоюродный брат самой Натальи. По телефону молодой человек рассказал, что таким образом хотел проучить Михаила за сестринские образы, а на помощь позвал товарищей, однако убивать жертву они не собирались.

За смертельное избиение Михаила тройке друзей грозит до 12 лет заключения.

Двойное убийство из ревности

2 мая в одной из квартир Харькова нашли тела двух влюбленных с перерезанными глотками.

Убийцей оказался знакомый погибших — 22-летний Егор, который якобы имел интимную связь со своей жертвой, когда ее парень вернулся домой.

Он разозлился и бросился с ножом, уверяет подозреваемый и говорит, что просто защищался.