В Польше нетрезвые украинцы устроили погоню с полицией

В Польше в гмине Кодроб Радомского уезда украинцы в состоянии алкогольного опьянения устроили погоню с полицией. Граждане Украины управляли автомобилем Volkswagen.

Инцидент произошел 2 мая. Офицеры полиции заметили машину, которая превысила скорость движения.

Сначала они проигнорировали требование полицейских остановиться. Затем патрульные начали его преследовать.

— Несмотря на световые и звуковые сигналы полиции, водитель Volkswagen начал убегать. Такое поведение создавало угрозу для других участников дорожного движения. Проехав несколько километров, водитель внезапно остановил транспортное средство и люди, которые ехали в авто, начали бежать пешком. Спустя несколько минут полиция задержала пять человек в возрасте от 24 до 31 года, — сообщила пресс-секретарь полиции в Радомском Анета Влазловска.

Задержанные оказались гражданами Украины. Все они временно проживали в Радомско. В крови четырех мужчин обнаружили до двух промилле алкоголя, женщина была трезвой.

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Правоохранители установили, что автомобиль принадлежит 25-летнему гражданину Украины. Он признался в нарушении ПДД. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В Польше украинец пытался украсть 120 посудомоечных машин

В конце апреля украинец в том же Радомском под прикрытием с фальшивыми документами пытался украсть из завода 120 посудомоечных машин. Однако его задержали местные правоохранители.

Гражданин Украины под видом сотрудника транспортной компании пытался вывезти посудомоечные машины на сумму 109 тыс. злотых (около 800 тыс. грн).

Источник: Komenda Powiatowa Policji w Radomsku