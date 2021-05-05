У Польщі нетверезі українці влаштували гонитву із поліцією

У Польщі у гміні Кодроб Радомського повіту українці у стані алкогольного сп’яніння влаштували гонитву із поліцією. Громадяни України керували автомобілем Volkswagen.

Інцидент стався 2 травня. Офіцери поліції помітили автівку, що перевищила швидкість руху.

Спершу вони проігнорували вимогу поліцейських зупинитися. Потім патрульні почали його переслідувати.

— Попри світлові та звукові сигнали поліції, водій Volkswagen почав тікати. Така поведінка створювала загрозу для інших учасників дорожнього руху. Проїхавши кілька кілометрів, водій раптово зупинив транспортний засіб і люди, котрі їхали в авто, почали тікати пішки. Через кілька хвилин поліція затримала п’ятьох осіб віком від 24 до 31 року, – повідомила прес-секретар поліції в Радомському Анета Влазловська.

Затримані виявились громадянами України. Усі вони тимчасово мешкали в Радомсько. У крові чотирьох чоловіків виявили до двох проміле алкоголю, жінка була тверезою.

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Правоохоронці встановили, що автомобіль належить 25-річному громадянину України. Він зізнався у порушення ПДД. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

У Польщі українець намагався вкрасти 120 посудомийних машин

Наприкінці квітня українець у тому ж Радомському під прикриттям із фальшивими документами намагався вкрасти із заводу 120 посудомийних машин. Однак його затримали місцеві правоохоронці.

Громадянин України під виглядом співробітника транспортної компанії намагався вивезти посудомийні машини на суму 109 тис. злотих (близько 800 тис. грн).

Джерело: Komenda Powiatowa Policji w Radomsku