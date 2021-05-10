PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

В Одесі сталася пожежа на кладовищі – загинула жінка

пожежа на Єврейському кладовищі Одеса

Увечері 9 травня в Одесі сталася пожежа на Єврейському кладовищі. У результаті інциденту постраждала жінка, її забрали до лікарні, однак від отриманих травм вона померла. Загибла була безпритульною.

На території кладовища загорілася будівля з побутовими приміщеннями – вогонь охопив 30 кв м території. Рятувальники отримали повідомлення про пожежу близько 21.12, а о 21.37 її ліквідували.

Інцидент трапився на вулиці Хімічній,1. На місце прибув 21 рятувальник ДСНС і шість одиниць техніки.

  • пожежа, ДСНС
  • пожежа на Єврейському кладовищі Одеса
  • пожежа, ДСНС
  • пожежа на Єврейському кладовищі Одеса
В Одесі сталася пожежа на кладовищі – загинула жінка / 2 фотографии
Читайте
Опинилася в пастці: стала відома причина смерті підприємиці з Вінниці

У Києві внаслідок пожежі загинула пара

У Києві сталася пожежа у двоповерховому житловому будинку, внаслідок якої загинула молода пара – дівчині було 22, а хлопцю 25 років.

Решту жителів будинку вдалося врятувати – вони спускалися через газову трубу, деяких діставали з вікон.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка