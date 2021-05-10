Увечері 9 травня в Одесі сталася пожежа на Єврейському кладовищі. У результаті інциденту постраждала жінка, її забрали до лікарні, однак від отриманих травм вона померла. Загибла була безпритульною.

На території кладовища загорілася будівля з побутовими приміщеннями – вогонь охопив 30 кв м території. Рятувальники отримали повідомлення про пожежу близько 21.12, а о 21.37 її ліквідували.

Інцидент трапився на вулиці Хімічній,1. На місце прибув 21 рятувальник ДСНС і шість одиниць техніки.







В Одесі сталася пожежа на кладовищі – загинула жінка / 2 фотографии

У Києві внаслідок пожежі загинула пара

У Києві сталася пожежа у двоповерховому житловому будинку, внаслідок якої загинула молода пара – дівчині було 22, а хлопцю 25 років.

Решту жителів будинку вдалося врятувати – вони спускалися через газову трубу, деяких діставали з вікон.