В Казани (Россия) 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь в школе №175. В результате стрельбы погибли семеро школьников и учительница. Спустя несколько часов в больнице умерла еще одна женщина. Всего сейчас в больницах находятся 20 человек.

Ильназ Галявиев раньше учился в этой школе.

Что рассказывают очевидцы стрельбы в Казани

— Все начали суетиться, говорить: Закройте двери. Где-то через минуту директор начал орать Закрываем двери!. Мы закрыли двери, через две минуты нам сказали, что у нас в школе вот эти черти. Я со спины видел одного, как выводили. В 8А классе семь человек, что ли, застрелил. И все. Мы через 10-15 минут вышли примерно. Не из окна, я хотел, но мне учитель сразу закрыл окно и сказал нет. Потом к нам менты стали стучаться в двери: Открывайте, это мы. Ну мы открыли, — рассказ один из восьмиклассников школы №175.

Также в сети появилась запись аудиосообщения одной из учениц, которая пребывала в школе во время стрельбы.

— Мы закрылись в кабинетах и сидим под партой, — дрожащим голосом сказала девочка, после чего на заднем фоне слышны звуки выстрелов.

Стрельба в Казани

Первые сообщения о стрельбе в Казани в СМИ появились около 10 утра. Именно тогда начали говорить о двух нападающих.

Кроме того, в сети появлялось много фейковой информации о жертвах и раненых, потому что официальные службы несколько часов не комментировали ситуацию.