В районі Набережного шосе, між Північним та мостом Метро у Києві, вдень 17 травня виявили тіло жінки.
Про страшну знахідку у воді близько 14.30 повідомили столичним рятувальникам випадкові перехожі.
Тіло жінки знаходилося на відстані трьох метрів від берега.
Водолази відділення аварійно-рятувального загону за допомогою спеціального спорядження дістали потопельницю, транспортували до берега і передали поліцейським.
Вони мають встановити особу загиблої, а також причини та обставини трагедії.
Наприкінці квітня у Новгороді-Сіверському 7-річного хлопчика знайшли мертвим у канаві під містком.
Поки мати була на роботі за дитиною наглядали бабуся з дідусем, а потім він раптово зник.
Хлопчика у воді помітили діти, які гралися неподалік, але врятувати його не вдалося, оскільки він пробув у воді близько півгодини.
Камери відеоспостереження зафіксували, як хлопчик гуляв, а потім послизнувся та впав у воду.