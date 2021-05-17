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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

За три метра від берега: у Києві з Дніпра дістали тіло жінки

Смерть на Дніпрі

В районі Набережного шосе, між Північним та мостом Метро у Києві, вдень 17 травня виявили тіло жінки.

Про страшну знахідку у воді близько 14.30 повідомили столичним рятувальникам випадкові перехожі.

Тіло жінки знаходилося на відстані трьох метрів від берега.

Водолази відділення аварійно-рятувального загону за допомогою спеціального спорядження дістали потопельницю, транспортували до берега і передали поліцейським.

Вони мають встановити особу загиблої, а також причини та обставини трагедії.

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Наприкінці квітня у Новгороді-Сіверському 7-річного хлопчика знайшли мертвим у канаві під містком.

Поки мати була на роботі за дитиною наглядали бабуся з дідусем, а потім він раптово зник.

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Камери відеоспостереження зафіксували, як хлопчик гуляв, а потім послизнувся та впав у воду.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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