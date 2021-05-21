В Киеве задержали мужчину, который начал стрелять в людей на улице — ФОТО

В столице полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу на улице и ранил военнослужащего.

20 мая около 23 часов вечера возле магазина на улице Верховинной компания из нескольких мужчин громко слушала музыку и распивала алкоголь, а один из прохожих сделал ребятам замечание.

Из-за этого между мужчинами возник конфликт, в ходе которого задержаный достал пистолет и произвел несколько выстрелов в оппонента.

Пострадавшим оказался 25-летний военнослужащий, две пули попали ему в ногу.

Парня пришлось госпитализировать, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Задержанным оказался мужчина 1977 года рождения, также находился под действием спиртного.

Правоохранители обнаружили шесть стреляных гильз, а также изъяли у преступника два предмета похожие на пистолет Форт, а также патроны различного калибра, карабин и два ножа.















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Оказалось, что на изъятое оружие мужчина имеет разрешительные документы.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 о хулиганстве, по которой нарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

Конфликт со стрельбой

В Одессе конфликт между водителями закончился стрельбой, от которой пострадали два человека.

41-летний мужчина подрезал авто в котором ехали отец с сыном, они догнали его машину и начали ссору в ходе которой агрессивный нарушитель достал пистолет и ранил одного из мужчин в ногу, а другого в живот.