В Киеве задержали мужчину, который начал стрелять в людей на улице — ФОТО

В столице полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу на улице и ранил военнослужащего.
20 мая около 23 часов вечера возле магазина на улице Верховинной компания из нескольких мужчин громко слушала музыку и распивала алкоголь, а один из прохожих сделал ребятам замечание.
Из-за этого между мужчинами возник конфликт, в ходе которого задержаный достал пистолет и произвел несколько выстрелов в оппонента.
Пострадавшим оказался 25-летний военнослужащий, две пули попали ему в ногу.
Парня пришлось госпитализировать, сейчас его жизни ничего не угрожает.
Задержанным оказался мужчина 1977 года рождения, также находился под действием спиртного.
Правоохранители обнаружили шесть стреляных гильз, а также изъяли у преступника два предмета похожие на пистолет Форт, а также патроны различного калибра, карабин и два ножа.
Оказалось, что на изъятое оружие мужчина имеет разрешительные документы.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 о хулиганстве, по которой нарушителю грозит до семи лет лишения свободы.
Конфликт со стрельбой
В Одессе конфликт между водителями закончился стрельбой, от которой пострадали два человека.
41-летний мужчина подрезал авто в котором ехали отец с сыном, они догнали его машину и начали ссору в ходе которой агрессивный нарушитель достал пистолет и ранил одного из мужчин в ногу, а другого в живот.