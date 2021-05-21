В Одессе во время урока 13-летнему ученику оторвало палец. У него в руках взорвалась петарда.

Инцидент произошел в одной из школ Подольского района Одессы. Ученика доставили в больницу.

— Предварительно установлено, что во время урока в руках у 13-летнего подростка разорвалась петарда, в результате чего произошла травматическая ампутация пальца. Пострадавший на скорой был доставлен в больницу, — сообщили в полиции.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о правовой квалификации инцидента.

Напал с ножом на семиклассника

Ранее в Луганской области пятиклассник дважды ножом ударил ученика седьмого класса на школьной спортивной площадке.

В результате конфликта старший ученик начал бить младшего. Однако затем пятиклассник достал кухонный нож и дважды ударил им нападавшего.