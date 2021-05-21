Оторвало палец: в Одессе 13-летний школьник травмировался на уроке
В Одессе во время урока 13-летнему ученику оторвало палец. У него в руках взорвалась петарда.
Инцидент произошел в одной из школ Подольского района Одессы. Ученика доставили в больницу.
— Предварительно установлено, что во время урока в руках у 13-летнего подростка разорвалась петарда, в результате чего произошла травматическая ампутация пальца. Пострадавший на скорой был доставлен в больницу, — сообщили в полиции.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о правовой квалификации инцидента.