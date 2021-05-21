В Одесі під час уроку 13-річному учневі відірвало палець. У нього в руках вибухнула петарда.

Інцидент стався в одній зі шкіл Подільського району Одеси. Учня доставили в лікарню.

– Попередньо встановлено, що під час уроку в руках у 13-річного підлітка розірвалася петарда, внаслідок чого сталася травматична ампутація пальця. Потерпілого швидкою доставили в юікарні, – повідомили в поліції.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про правову кваліфікацію інциденту.

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Напав з ножем на семикласника

Раніше в Луганській області п’ятикласник двічі ножем вдарив учня сьомого класу на шкільному спортивному майданчику.

Через конфлікт старший учень почав бити молодшого. Однак потім п’ятикласник дістав кухонний ніж і двічі вдарив ним нападника.