У Києві сталася смертельна ДТП з вантажівкою та легковим автомобілем, унаслідок аварії три людини загинули, одну – госпіталізували.
Аварія забрала життя водія та пасажира Volkswagen, а також пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці. Далекобійника з опіками та травмами госпіталізували.
У поліції розглядають дві версії цієї ДТП.
Перша – далекобійник заснув за кермом і через це виїхав на зустрічну смугу. Друга – аварію спровокував пішохід, бо перебігав дорогу перед вантажівкою, і водій, аби уникнути наїзду, змушений був скерувати фуру у відбійник.
Нині правоохоронці вивчають обставини смертельної аварії.
Смертельна ДТП
24 травня стало відомо, що у Києві на Житомирській трасі фура врізалась у металевий відбійник, вилетіла на зустрічну смугу та зіткнулась з авто.
Унаслідок цього транспорті засоби загорілися.
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Джерело: Надзвичайні новини
Фото: Факти ICTV