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Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубник |

Смертельна ДТП з вантажівкою і авто у Києві: поліція розглядає дві версії

ДТП у Києві

У Києві сталася смертельна ДТП з вантажівкою та легковим автомобілем, унаслідок аварії три людини загинули, одну – госпіталізували.

Аварія забрала життя водія та пасажира Volkswagen, а також пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці. Далекобійника з опіками та травмами госпіталізували.

У поліції розглядають дві версії цієї ДТП.

Перша – далекобійник заснув за кермом і через це виїхав на зустрічну смугу. Друга – аварію спровокував пішохід, бо перебігав дорогу перед вантажівкою, і водій, аби уникнути наїзду, змушений був скерувати фуру у відбійник.

Нині правоохоронці вивчають обставини смертельної аварії.

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Смертельна ДТП

24 травня стало відомо, що у Києві на Житомирській трасі фура врізалась у металевий відбійник, вилетіла на зустрічну смугу та зіткнулась з авто.

Унаслідок цього транспорті засоби загорілися.

Детальніше про ДТП у Києві читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Факти ICTV

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