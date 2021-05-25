У Києві сталася смертельна ДТП з вантажівкою та легковим автомобілем, унаслідок аварії три людини загинули, одну – госпіталізували.

Аварія забрала життя водія та пасажира Volkswagen, а також пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці. Далекобійника з опіками та травмами госпіталізували.

У поліції розглядають дві версії цієї ДТП.

Перша – далекобійник заснув за кермом і через це виїхав на зустрічну смугу. Друга – аварію спровокував пішохід, бо перебігав дорогу перед вантажівкою, і водій, аби уникнути наїзду, змушений був скерувати фуру у відбійник.

Нині правоохоронці вивчають обставини смертельної аварії.

Смертельна ДТП

24 травня стало відомо, що у Києві на Житомирській трасі фура врізалась у металевий відбійник, вилетіла на зустрічну смугу та зіткнулась з авто.

Унаслідок цього транспорті засоби загорілися.

Детальніше про ДТП у Києві читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Факти ICTV