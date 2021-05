В Малайзии более 200 человек пострадали в результате столкновения поездов в метро

В Малайзии в метро города Куала-Лумпур столкнулись два поезда. В результате аварии пострадали 166 пассажиров, еще 47 — находятся в тяжелом состоянии.

Трагедия произошла возле станции KLCC 24 мая около 15.45 по киевскому времени.

Так, два поезда легкорельсового метро столкнулись в подземном туннеле недалеко от башен-близнецов Петронас.

В частности, в одном из поездов ехали 232 пассажира. А второй запустили в тестовом режиме, в нем не было людей.

В общем в результате столкновения различные травмы получили 213 человек.

#BREAKING: Multiple people have been injured after an accident involving two trains on the LRT Kelana Jaya Line (Train numbers 40 and 81) in Kuala Lumpur, Malaysia.

All the injured have been evacuated.

(Video: @BuletinTV3) pic.twitter.com/pHb0ThX1np

— News Asia 24 (@NewsAsia24) May 24, 2021