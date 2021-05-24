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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

У Малайзії понад 200 людей постраждали внаслідок зіткнення поїздів у метро

колії, поїзд

У Малайзії у метро міста Куала-Лумпур зіткнулись два поїзда. Внаслідок аварії постраждали 166 пасажирів, ще 47 – перебувають у важкому стані.

Трагедія сталась поблизу станції KLCC 24 травня близько 15.45 за київським часом.

Так, два поїзди легкорельсового метро зіткнулися в підземному тунелі недалеко від веж-близнюків Петронас.

Зокрема, в одному з поїздів їхали 232 пасажира. Натомість другий запустили в тестовому режимі, в ньому не було людей.

Загалом внаслідок зіткнення різні травми отримали 213 осіб.

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Зіткнення потягів у Єгипті

Наприкінці березня у Єгипті зіткнулись два поїзди. Внаслідок аварії загинули 32 людини, ще 165 – постраждали.

За даними залізничної влади країни, аварія сталася через те, що невідомі пустили в дію аварійні гальма пасажирського поїзда, що прямував до Олександрії. Як тільки цей поїзд зупинився, його ззаду вдарив інший потяг.

Фото: Depositphotos

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