У Малайзії понад 200 людей постраждали внаслідок зіткнення поїздів у метро

У Малайзії у метро міста Куала-Лумпур зіткнулись два поїзда. Внаслідок аварії постраждали 166 пасажирів, ще 47 – перебувають у важкому стані.

Трагедія сталась поблизу станції KLCC 24 травня близько 15.45 за київським часом.

Так, два поїзди легкорельсового метро зіткнулися в підземному тунелі недалеко від веж-близнюків Петронас.

Зокрема, в одному з поїздів їхали 232 пасажира. Натомість другий запустили в тестовому режимі, в ньому не було людей.

Загалом внаслідок зіткнення різні травми отримали 213 осіб.

#BREAKING: Multiple people have been injured after an accident involving two trains on the LRT Kelana Jaya Line (Train numbers 40 and 81) in Kuala Lumpur, Malaysia.

All the injured have been evacuated.

(Video: @BuletinTV3) pic.twitter.com/pHb0ThX1np

— News Asia 24 (@NewsAsia24) May 24, 2021