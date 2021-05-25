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Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

Ґвалтував жінок у ТЦ: у Києві чоловіка засудили до трьох років в’язниці

Ґвалтував жінок у ТЦ: у Києві чоловіка засудили до трьох років в’язниці

У Києві засудили до трьох років ув’язнення чоловіка, який ґвалтував жінок у вбиральнях торговельного центру. Він свою провину не визнав.

Два інциденти сталися в березні 2019 року в жіночих вбиральнях торговельного супермаркету на Оболоні.

– Чоловік у медичній масці вривався у кабінку до жінок, заздалегідь відкривши її ззовні, і за допомогою фізичного насильства здійснював насильницькі дії сексуального характеру, – повідомили в прокуратурі Києва.

Чоловік не визнав свою провину. Після дослідження доказів він уже не оскаржував своєї присутності в місцях подій, проте повідомив суду, що здійснював ці дії жартома.

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Його визнали винним у кримінальних злочинах за ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 153 КК України. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі терміном на три роки. Також суд постановив виплатити потерпілим жінкам по 30 тис. грн. 

Зґвалтування в Полтавській області

Раніше в Полтавській області 25-річний чоловік зґвалтував 11-річну дівчинку. Він був сусідом дитини.

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