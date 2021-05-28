В селе Курное Житомирской области многодетный отец совершил самоподжог из-за конфликтов в семье. Больше недели врачи боролись за жизнь 40-летнего Николая, однако огонь повредил более 50% тела и он погиб.

Сначала односельчане считали трагедию несчастным случаем, якобы мужчина смалил курицу на ужин, решил прикурить сигарету и случайно поджег себя. Однако правоохранителям удалось выяснить, что поджог был попыткой суицида.

— Пошел в подсобное помещение, где используя легковоспламеняющуюся жидкость, вылил часть на себя и после того поджег, — комментирует Алла Ващенко, пресс-секретарь полиции Житомирской области.

А вот близкие люди, хоть и не на камеру, но признаются — Николай имел проблемы в семье и последнюю неделю жил у матери. Жена погибшего рассказала, что это была не первая попытка суицида.

— Полицейские установили, что имело место злоупотребление алкоголем. И из-за этих моментов в семье возникали конфликты. Опрошенная жена подтвердила, что действительно между ними был затяжной конфликт. Она рассказала о том, что не впервые мужчина высказывал намерения покончить с собой.

В полиции гибель мужчины расследуют по статье доведения до самоубийства, но пока подозреваемых нет.

Мужчина изнасиловал подругу дочери

В Николаевской области многодетный отец изнасиловал 12-летнюю девочку, которая дружила с его дочерью. Мужчина отвез ребенка за пределы населенного пункта и напоил алкоголем.

Позже родным он сказал, что нашел девочку на дороге в состоянии опьянения.