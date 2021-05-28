У селі Курне Житомирської області багатодітний батько вчинив самопідпал через конфлікти у сім’ї. Понад тиждень лікарі боролися за життя 40-річного Миколи, однак вогонь пошкодив понад 50% тіла і він загинув.

Спочатку односельці вважали трагедію нещасним випадком, нібито чоловік смалив курку на вечерю, вирішив підкурити сигарету і випадково підпалив себе. Однак правоохоронцям вдалося з’ясувати, що підпал був спробою суїциду.

– Пішов у підсобне приміщення, де використовуючи легкозаймисту рідину, вилив частину на себе і після того підпалив, – коментує Алла Ващенко, речниця поліції Житомирщини.

А от близькі люди, хоч і не на камеру, але зізнаються – Микола мав проблеми у сім’ї та останній тиждень жив у матері. Дружина загиблого розповіла, що це була не перша спроба суїциду.

– Поліцейські встановили, що мало місце зловживання алкоголем. І через ці моменти в родині виникали конфлікти. Опитана дружина підтвердила, що дійсно між ними був затяжний конфлікт. Вона розповіла про те, що не вперше чоловік висловлював наміри вкоротити собі віку.

У поліції загибель чоловіка розслідують за статтею доведення до самогубства, та поки підозрюваних немає.

Чоловік зґвалтував подругу доньки

У Миколаївській області багатодітний батько зґвалтував 12-річну дівчинку, яка дружила з його донькою. Чоловік відвіз дитину за межі населеного пункту та напоїв алкоголем.

Пізніше рідним він сказав, що знайшов дівчинку на дорозі у стані сп’яніння.