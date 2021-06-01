Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Софія Зінов'єва |

Смертельное ДТП на Харьковщине: три человека погибли, один госпитализирован

Смертельное ДТП на Харьковщине: три человека погибли, один госпитализирован

В Чугуевском районе Харьковской области произошло ДТП в котором погибли три человека.

Около 15.30 на автодороге Чугуев — Меловое столкнулись автомобиль Toyota Hilux и Daewoo Lanos, которые двигались на встречу друг другу.

Читайте
Смертельное ДТП с грузовиком и авто в Киеве: полиция рассматривает две версии

После столкновения водитель и две пассажирки Daewoo Lanos погибли на месте от полученных травм.

Водителю, который погиб в ДТП было 59 лет, другому — 53, его госпитализировали в больницу.

Сейчас осуществляется осмотр места происшествия и продолжается установка свидетелей.

ДТП в Днепропетровской области

29 мая на трассе Н-31 Днепр — Царичанка — Кобеляки — Решетиловка возле села Могилев произошло жуткое ДТП в котором погибли четыре человека.

Столкновение произошло между автомобилями Toyota RAV4 и Ford Cargo 4142D, детали событий читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка