В Чугуевском районе Харьковской области произошло ДТП в котором погибли три человека.

Около 15.30 на автодороге Чугуев — Меловое столкнулись автомобиль Toyota Hilux и Daewoo Lanos, которые двигались на встречу друг другу.

После столкновения водитель и две пассажирки Daewoo Lanos погибли на месте от полученных травм.

Водителю, который погиб в ДТП было 59 лет, другому — 53, его госпитализировали в больницу.

Сейчас осуществляется осмотр места происшествия и продолжается установка свидетелей.

ДТП в Днепропетровской области

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Столкновение произошло между автомобилями Toyota RAV4 и Ford Cargo 4142D, детали событий читайте в материале Фактов ICTV.