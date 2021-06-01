В Чугуевском районе Харьковской области произошло ДТП в котором погибли три человека.
Около 15.30 на автодороге Чугуев — Меловое столкнулись автомобиль Toyota Hilux и Daewoo Lanos, которые двигались на встречу друг другу.
После столкновения водитель и две пассажирки Daewoo Lanos погибли на месте от полученных травм.
Водителю, который погиб в ДТП было 59 лет, другому — 53, его госпитализировали в больницу.
Сейчас осуществляется осмотр места происшествия и продолжается установка свидетелей.
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Столкновение произошло между автомобилями Toyota RAV4 и Ford Cargo 4142D, детали событий читайте в материале Фактов ICTV.