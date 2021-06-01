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Факти / Надзвичайні події
Софія Зінов'єва |

Смертельна ДТП на Харківщині: три людини загинули, одна госпіталізована

Смертельна ДТП на Харківщині: три людини загинули, одна госпіталізована

У Чугуївському районі Харківської області сталася ДТП у якій загинули три людини.

Близько 15.30 на автодорозі Чугуїв – Мілове зіткнулись автомобіль Toyota Hilux та Daewoo Lanos, які рухались на зустріч одне одному.

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Після зіткнення водій та дві пасажирки Daewoo Lanos загинули на місці від отриманих травм.

Водієві, який загинув у ДТП було 59 років, іншому – 53, його шпиталізували до лікарні.

Наразі здійснюється огляд місця події та триває встановлення свідків.

ДТП на Дніпропетровщині

29 травня на трасі Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка біля села Могилів сталася моторошна ДТП у якій загинуло чотири людини.

Зіткнення відбулося між автомобілями Toyota RAV4 та Ford Cargo 4142D, деталій подій читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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