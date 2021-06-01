У Чугуївському районі Харківської області сталася ДТП у якій загинули три людини.

Близько 15.30 на автодорозі Чугуїв – Мілове зіткнулись автомобіль Toyota Hilux та Daewoo Lanos, які рухались на зустріч одне одному.

Після зіткнення водій та дві пасажирки Daewoo Lanos загинули на місці від отриманих травм.

Водієві, який загинув у ДТП було 59 років, іншому – 53, його шпиталізували до лікарні.

Наразі здійснюється огляд місця події та триває встановлення свідків.

ДТП на Дніпропетровщині

29 травня на трасі Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка біля села Могилів сталася моторошна ДТП у якій загинуло чотири людини.

Зіткнення відбулося між автомобілями Toyota RAV4 та Ford Cargo 4142D, деталій подій читайте в матеріалі Фактів ICTV.