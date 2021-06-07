Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

Двое погибли, пятеро ранены: машина столкнулась с маршруткой неподалеку от Самбора

ДСНС-Рівне

Вечером воскресения, 6 июня, во Львовской области произошло смертельное ДТП неподалеку от населенного пункта Самбор.

В результате столкновения на дороге Львов-Ужгород легкового авто и маршрутки два человека погибли на месте происшествия. Марки машин не уточняются.

Еще пятеро человек с травмами разной степени тяжести были госпитализированы в ближайшие медучреждения.

Читайте
Масштабное ДТП под Херсоном: пострадали шестеро детей

Последствия аварии были ликвидированы силами одной машины спецтехники, а также четырех сотрудников местного управления ГСЧС.

Правоохранители устанавливают подробности случившегося.

Смертельная ДТП на Харьковщине

На прошлой неделе в Чугуевском районе Харьковской области произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.

На автодороге Чугуев — Меловое столкнулись автомобиль Toyota Hilux и Daewoo Lanos.

Машины двигались на встречу друг другу и допустили лобовое столкновение.

Источник: Интерфакс-Украина

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка