Двое погибли, пятеро ранены: машина столкнулась с маршруткой неподалеку от Самбора

Вечером воскресения, 6 июня, во Львовской области произошло смертельное ДТП неподалеку от населенного пункта Самбор.

В результате столкновения на дороге Львов-Ужгород легкового авто и маршрутки два человека погибли на месте происшествия. Марки машин не уточняются.

Еще пятеро человек с травмами разной степени тяжести были госпитализированы в ближайшие медучреждения.

Последствия аварии были ликвидированы силами одной машины спецтехники, а также четырех сотрудников местного управления ГСЧС.

Правоохранители устанавливают подробности случившегося.

Смертельная ДТП на Харьковщине

На прошлой неделе в Чугуевском районе Харьковской области произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.

На автодороге Чугуев — Меловое столкнулись автомобиль Toyota Hilux и Daewoo Lanos.

Машины двигались на встречу друг другу и допустили лобовое столкновение.