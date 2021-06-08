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Анастасія Рогожінська |

На Закарпатье иностранец пытался вывезти через границу партию старинных книг

старовинна книга

В ночь с 7 на 8 июня 50-летний гражданин Словакии пытался незаконно вывезти из Украины старинные книги, которые могут представлять историческую и культурную ценность.

Так, мужчина хотел вывезти 13 книг начала ХХ века.

Однако пограничники Чопского отряда и сотрудники таможни во время осмотра легкового авто Volkswagen нашли книги на религиозную тематику и произведения иностранных авторов, изданные в Украине и за границей.

На Закарпатье иностранец пытался вывезти через границу партию старинных книг
На Закарпатье иностранец пытался вывезти через границу партию старинных книг
На Закарпатье иностранец пытался вывезти через границу партию старинных книг
На Закарпатье иностранец пытался вывезти через границу партию старинных книг
На Закарпатье иностранец пытался вывезти через границу партию старинных книг
На Закарпатье иностранец пытался вывезти через границу партию старинных книг
На Закарпатье иностранец пытался вывезти через границу партию старинных книг
На Закарпатье иностранец пытался вывезти через границу партию старинных книг
На Закарпатье иностранец пытался вывезти через границу партию старинных книг / 4 фотографии

Сейчас старинные предметы сотрудники таможни забрали. Их историческую и культурную ценность установит эксперт.

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Источник: Госпогранслужба

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