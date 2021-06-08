В ночь с 7 на 8 июня 50-летний гражданин Словакии пытался незаконно вывезти из Украины старинные книги, которые могут представлять историческую и культурную ценность.

Так, мужчина хотел вывезти 13 книг начала ХХ века.

Однако пограничники Чопского отряда и сотрудники таможни во время осмотра легкового авто Volkswagen нашли книги на религиозную тематику и произведения иностранных авторов, изданные в Украине и за границей.

На Закарпатье иностранец пытался вывезти через границу партию старинных книг / 4 фотографии

Сейчас старинные предметы сотрудники таможни забрали. Их историческую и культурную ценность установит эксперт.

Задержание украинца на границе

В Луганской области пограничники задержали украинца, который пытался незаконно пересечь государственную границу.

Мужчина надел дождевик и в непогоду направлялся в Россию. Так, он прихватил с собой пакет, в котором было три иконы.