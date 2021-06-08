У ніч з 7 на 8 червня 50-річний громадянин Словаччини намагався незаконно вивезти з України старовинні книги, які можуть становити історичну і культурну цінність.

Так,чоловік хотів вивезти 13 книг початку ХХ століття.

Однак прикордонники Чопського загону та співробітники митниці під час огляду легкового авто Volkswagen знайшли книги на релігійну тематику і твори іноземних авторів, видані в Україні та за кордоном.

На Закарпатті іноземець намагався вивезти через кордон партію старовинних книг / 4 фотографии

Нині старовинні предмети співробітники митниці забрали. Їхню історичну та культурну цінність встановить експерт.

Затримання українця на кордоні

У Луганській області прикордонники затримали українця, який намагався незаконно перетнути державний кордон.

Чоловік вдягнув дощовик та у негоду прямував до Росії. Так, він прихопив з собою пакет, у якому було три ікони.