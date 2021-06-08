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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

На Закарпатті іноземець намагався вивезти через кордон партію старовинних книг

старовинна книга

У ніч з 7 на 8 червня 50-річний громадянин Словаччини намагався незаконно вивезти з України старовинні книги, які можуть становити історичну і культурну цінність.

Так,чоловік хотів вивезти 13 книг початку ХХ століття.

Однак прикордонники Чопського загону та співробітники митниці під час огляду легкового авто Volkswagen знайшли книги на релігійну тематику і твори іноземних авторів, видані в Україні та за кордоном.

На Закарпатті іноземець намагався вивезти через кордон партію старовинних книг
На Закарпатті іноземець намагався вивезти через кордон партію старовинних книг
На Закарпатті іноземець намагався вивезти через кордон партію старовинних книг
На Закарпатті іноземець намагався вивезти через кордон партію старовинних книг
На Закарпатті іноземець намагався вивезти через кордон партію старовинних книг
На Закарпатті іноземець намагався вивезти через кордон партію старовинних книг
На Закарпатті іноземець намагався вивезти через кордон партію старовинних книг
На Закарпатті іноземець намагався вивезти через кордон партію старовинних книг
На Закарпатті іноземець намагався вивезти через кордон партію старовинних книг / 4 фотографии

Нині старовинні предмети співробітники митниці забрали. Їхню історичну та культурну цінність встановить експерт.

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Джерело: Держприкордонслужба

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