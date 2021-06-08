На Київщині чоловік навмисно підпалив свою дружину. Напередодні цього, під час сімейного застілля, між подружжям сталася сварка.

Як з’ясували правоохоронці, у селі Юхни 61-річний чоловік разом із 55-річною дружиною ввечері випивали вдома. Однак раптом між ними виникла сварка.

Внаслідок інциденту жінка, не витримавши образливих слів у свій бік, вигнала чоловіка з його ж будинку.

Натомість розлючений господар почав залякувати та погрожувати підпалом будинку.

Потім він приніс із підсобного приміщення пластикову пляшку з пальним. Чоловік вилив бензин на дружину та підпалив.

Внаслідок цього загорілись підлога, одяг та тіло потерпілої.

Вилив бензин на дружину та підпалив: на Київщині судитимуть чоловіка / 5 фотографий

Однак, на щастя, жінка вибігла на подвір’я та самотужки загасила вогонь.

Її з термічними опіками І-ІІІ ступенів госпіталізували до лікарні.

Водночас чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) та ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Тепер йому загрожує до 15 років ув’язнення.

На Житомирщині чоловік підпалив себе

Наприкінці травня у селі Курне багатодітний батько вчинив самопідпал через конфлікти у сім’ї.

Понад тиждень лікарі боролися за життя 40-річного Миколи, однак вогонь пошкодив понад 50% тіла і він загинув.