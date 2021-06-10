У Херсоні добу шукали рідних 4-річного хлопчика, якого мачуха залишила на зупинці самого й поїхала з міста.

Про те, що на міжміському автовокзалі сидить дитина, віком 3-4 роки, поліцейським сповістив житель обласного центру.

На місце негайно виїхали працівники сектору протидії домашньому насильству. Хлопчика терміново доставили для огляду в обласну дитячу лікарню.

Після цього оперативники переглянули відео з камер спостереження, розташованих на будівлі автовокзалу.

З’ясувалось, що хлопчика на вокзал на маршрутному таксі Одеса – Херсон привезла жінка. Вона залишила малолітнього на лавочці, а сама через 10 хвилин сіла в маршрутку, яка їхала в зворотному напрямку.

Одеські поліцейські розшукали водія автобусу. Чоловік розповів, що пасажирка вийшла на кінцевій зупинці на ринку Привіз.

Зрештою до пошуків рідних малечі долучились волонтери, поширивши в соціальних мережах оголошення.

Уже після полудня 9 червня до поліції звернувся небайдужий чоловік і повідомив, що знає дідуся хлопця по батьківській лінії й передав його координати.

– Поспілкувавшись із дідусем, поліцейські отримали телефонний номер батька малолітнього. Останній пояснив, що наразі служить у Збройних силах у Маріуполі. Про те, що його дитина опинилася в Херсоні, нічого не знав, – зазначив начальник Херсонського районного управління поліції Олександр Говорун.

З’ясувалося, що рідна мати хлопчика померла, а рік тому чоловік почав жити з 23-річною жінкою в будинку, придбаному в Одеській області.

Згодом батько дитини поїхав служити на Схід, а сина залишив із співмешканкою.

Під час останньої телефонної розмови дорослі посварились, і нова дружина заявила, що відвезе дитину до батьків чоловіка.

Той не поставився серйозно до цих слів і з того часу з нею не спілкувався.

Після інциденту батько терміново виїхав додому, а хлопчика передали дідусю з бабусею, які проживають у Миколаївській області.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною.

Наразі правоохоронці розшукують мачуху хлопця.

У Дніпропетровській області зниклого хлопчика знайшли мертвим

8 червня в місті Покров Дніпропетровської області зниклого 8-річного хлопчика знайшли мертвим після кількох днів пошуків.

Дитина не повернулася з прогулянки на дитячому майданчику ще 2 червня, однак до поліції родичі звернулися лише 6 червня.

Тіло хлопчика знайшов кінолог із німецькою вівчаркою в каналізаційному колекторі.