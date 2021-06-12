Сьогодні вранці у Києві сталася ДТП – на вулиці Пухівській під час буксирування вантажівка в’їхала в опору електропередач.

Через це вулицю в обох напрямках перекрили. Ремонтні роботи триватимуть протягом двох днів – у цей час можливі перебої світла на лівому березі.

Автомобіль ГАЗ із застосуванням жорсткого зчеплення збив високовольтну металеву опору – дроти під напругою обірвалися.

У ДТЕК Київські електромережі повідомили, що наразі фахівці ліквідовують наслідки аварії на транзитній високовольтній мережі 110 кВ ТЕЦ-6, що живить Лівий берег столиці.

Відео ДТП вже потрапило у мережу. На ньому видно, як вантажівка за лічені секунди повалила опору електропередач.

Потоп на правому березі

Нещодавно у Києві сталася аварія біля торгового центру Ocean Plaza на вулиці Антоновича. Потоп біля Либідської за останній рік стався вже вдруге.

Фахівці демонтували труби та замінили пошкоджений асфальт на дорозі. Також поблизу замінили 100 м трубопроводу, щоб уникнути ще однієї аварії.