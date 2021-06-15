Київські рятувальники дістали з Дніпра тіло чоловіка. Наразі причину та обставини його смерті встановлюють фахівці.

За даними ДСНС, чоловік зник напередодні – 14 червня надійшло повідомлення про його зникнення. Громадяни повідомили, що чоловік, який перебував у Голосіївському районі Києва біля річки Дніпро, безслідно зник.

Аварійно-рятувальний загін, який прибув на місце зникнення чоловіка, обстежив лінію берегу та встановив, що поблизу одного зі столичних ресторанів у воді на глибині приблизно 11 м перебуває людське тіло.

Бійці загону за допомогою водолазно-рятувального обладнання дістали з води тіло чоловіка 1982 року народження. Зараз слідчі встановлюють всі обставини події.

На Тернопільщині втопилось двоє дітей

Нещодавно нещасний випадок трапився у західній частині України. У Тернопільській області у річці Дністер знайшли тіло юнака, який зник на початку літа разом зі своїм другом.

Тіло товариша знайшли днем раніше, а ось хлопця шукали ще добу. Загалом двох друзів шукали понад три доби. За даними ДСНС, неповнолітні діти загинули від утоплення.