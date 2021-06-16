Airbnb заплатила $7 млн туристці, яку зґвалтували в орендованому будинку

Онлайн-сервіс для пошуку місць тимчасового проживання Airbnb виплатив туристці з Австралії $7 млн. Гроші заплатили після того, як її зґвалтували і погрожували ножем в орендованому будинку у Нью-Йорку.

За інформацією іноземного видання, зґвалтування сталося ще у новорічну ніч 2015 року.

Так, 24-річний чоловік Джуніор Лі зробив копію ключів від квартири та проник у приміщення.

Зокрема, він сховався у ванній кімнаті, а коли жінка прийшла після півночі додому, то напав на неї.

Між тим ґвалтівника затримали, його звинуватили у нападі.

Однак сам Лі не визнає своєї провини, хоч і залишається під вартою.

Airbnb, дізнавшись про цей інцидент, виплатив постраждалій компенсацію.

Також компанія профінансувала консультації та поїздку матері жертви до Нью-Йорка.

Як зазначають у виданні, після цієї допомоги потерпіла не може звинуватити чи подати до суду на Airbnb або ж господаря квартири, де стався напад.

Таким чином угода була досягнута через два роки після зґвалтування.

Водночас прес-секретар Airbnb Бен Брейт розповів, що у справах про сексуальне насильство, яке сталося в тих місцях, де працює компанія, люди можуть вільно говорити про свій досвід. Зокрема, це стосується інциденту в Нью-Йорку.

Зґвалтування на Сумщині

У Сумській області протягом двох років 42-річний чоловік ґвалтував падчерку. Ще рік тому матір дівчинки побачила, як її співмешканець намагається вчинити сексуальне насильство над 10-річною донькою.

Наразі ґвалтівнику оголосили вирок – 15 років позбавлення волі.

Джерело: BBC