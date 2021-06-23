На Сумщине пограничник требовал €10 тыс. за пересечение границы с РФ

В Сумской области разоблачили пограничника, который требовал у гражданина неправомерную выгоду за пересечение границы. Чтобы попасть на территорию Российской Федерации, украинцу нужно было заплатить взятку посреднику в размере €10 тыс. (более 320 тыс. грн).

Сотрудника Государственной пограничной службы застали во время получения средств. Правоохранители задержали его и посредника.

Сейчас подозреваемым грозит лишение свободы от пяти до 10 лет по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Противоправную деятельность прекратили прокуроры в сотрудничестве со следователями и оперативными сотрудниками территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в городе Полтаве. Задержанию злоумышленников также способствовал Сумской пограничный отряд Восточного регионального управления ГПС Украины.

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