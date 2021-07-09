В Киевской области 28-летняя женщина занималась сутенерством и привлекла к проституции несовершеннолетних девушек. Преступную деятельность гражданки разоблачили правоохранители.

Следствие установило, что женщина размещала объявления об оказании услуг интимного характера в сети. После этого она занималась арендой квартир для девушек, обеспечивала их контрацептивами и средствами личной гигиены.

Стоимость услуг составляла 1,8 тыс. грн за час, за день 28-летняя киевлянка наживалась на 10 тыс. грн.

Женщину задержали правоохранители и сообщили ей по подозрению по ч. 2 и ч. 3 ст. 303 (сутенерство или вовлечение человека в занятие проституцией) КК Украины. Вторая часть статьи предусматривает от четырех до семи лет лишения свободы, а третья — от пяти до десяти.

Вскоре суд изберет подозреваемой меру пресечения.

Читайте: