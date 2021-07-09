Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Продавала услуги несовершеннолетних: на Киевщине задержали сутенершу

Продавала услуги несовершеннолетних: на Киевщине задержали сутенершу

В Киевской области 28-летняя женщина занималась сутенерством и привлекла к проституции несовершеннолетних девушек. Преступную деятельность гражданки разоблачили правоохранители.

Следствие установило, что женщина размещала объявления об оказании услуг интимного характера в сети. После этого она занималась арендой квартир для девушек, обеспечивала их контрацептивами и средствами личной гигиены.

Стоимость услуг составляла 1,8 тыс. грн за час, за день 28-летняя киевлянка наживалась на 10 тыс. грн.

Женщину задержали правоохранители и сообщили ей по подозрению по ч. 2 и ч. 3 ст. 303 (сутенерство или вовлечение человека в занятие проституцией) КК Украины. Вторая часть статьи предусматривает от четырех до семи лет лишения свободы, а третья — от пяти до десяти.

Вскоре суд изберет подозреваемой меру пресечения.

Читайте:

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка