У Київській області 28-річна жінка займалася сутенерством і залучила до проституції неповнолітніх дівчат. Злочинну діяльність громадянки викрили правоохоронці.

Слідство встановило, що жінка розміщувала оголошення про надання послуг інтимного характеру у мережі. Після цього вона займалася орендою квартир для дівчат, забезпечувала їх контрацептивами та засобами особистої гігієни.

Вартість послуг складала 1,8 тис. грн за годину, за день 28-річна киянка наживалася на 10 тис. грн.

Жінку затримали правоохоронці та повідомили їй у підозрі за ч. 2 та ч. 3 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) ККУ України. Друга частина статті передбачає від чотирьох до семи років позбавлення волі, а третя – від п’яти до десяти.

Незабаром суд обере підозрюваній запобіжний захід.

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