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Факты / Происшествия
Софія Зінов'єва |

На Киевщине вспыхнул пожар на предприятии — горит 400 кв.м

На Киевщине вспыхнул пожар на предприятии — горит 400 кв.м

На Киевщине вспыхнул пожар на предприятии Хутровик, в городе Узин.

Сообщение в Государственную службу чрезвычайных ситуаций поступило в 8.30 утра.

По информации ГСЧС, локализовать очаг возгорания удалось около 10.00.

По состоянию на 11 утра, тушение пламени продолжается, но опасности активного распространения огня уже нет. На месте работают несколько бригад спасателей, привлечено 35 человек и семь единиц специальной техники.

— По прибытию спасателями установлено, что горит кровля и частично мансарда офисного и производственного помещения на площади 400 кв.м., — говорится в сообщении ГСЧС 14 июля.

На Киевщине продолжается тушение пожара на предприятии — ФОТО, ВИДЕО
На Киевщине продолжается тушение пожара на предприятии — ФОТО, ВИДЕО
На Киевщине продолжается тушение пожара на предприятии — ФОТО, ВИДЕО
На Киевщине продолжается тушение пожара на предприятии — ФОТО, ВИДЕО
На Киевщине продолжается тушение пожара на предприятии — ФОТО, ВИДЕО
На Киевщине продолжается тушение пожара на предприятии — ФОТО, ВИДЕО
На Киевщине вспыхнул пожар на предприятии — горит 400 кв.м / 3 фотографии

Причина пожара пока неизвестна, ее устанавливают специалисты.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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