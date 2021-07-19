18 июля, около 18 часов вечера недалеко от Луцка произошло масштабное ДТП, в котором погибли три человека, еще девять пострадали.

ГСЧС сообщает, что авария произошла на автодороге в селе Печихвосты Луцкого района. Среди погибших — девочка 2017 рождения, водитель и один пассажир.

Сообщается, что ДТП произошло в результате того, что водитель не справился с управлением и врезался в дерево.

Среди девяти пострадавших, по данным ГСЧС, шестеро детей, они получили травмы различной степени тяжести.

Сейчас всех, кто нуждался в помощи, госпитализировали.

Местные СМИ отмечают, что в ДТП попал легковой автомобиль Ford Focus.

Трое детей находятся в тяжелом состоянии с многочисленными переломами конечностей.

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Фото: volynnews.com