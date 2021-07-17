У Львівській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. 17-річний підліток, керуючи автомобілем, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою.

ДТП сталася вночі 17 липня на автодорозі Н-02 Львів – Тернопіль біля села Підберізці Львівської області.

За даними поліції, мешканець села Куровичі 2003 року народження зіткнувся з вантажним автомобілем МАН, яким керував мешканець села Банюнин 1965 року народження.

У результаті ДТП двоє пасажирів автомобіля ВАЗ-2105 загинули на місці аварії. Серед них була мешканка села Куровичі 2004 року народження та особа 2000 року народження.

Також неповнолітній водій зазнав травм. Підлітка госпіталізували у міську дитячу клінічну лікарню Львова. Правоохоронці з’ясовують всі обставини аварії.

Джерело: Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА