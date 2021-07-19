18 липня, близько 18 години вечора неподалік Луцька сталась масштабна ДТП, у який загинуло троє осіб, ще дев’ятеро постраждали.
ДСНС повідомляє, що аварія трапилась на автодорозі в селі Печихвости Луцького району. Серед загиблих – дівчинка 2017 року народження, водій та одна пасажирка.
Повідомляється, що ДТП сталося внаслідок того, що водій не впорався із керуванням та врізався в дерево.
Серед дев’яти постраждалих, за даними ДСНС, шестеро дітей, які дістали травм різного ступеня важкості.
Наразі усіх, хто потребував допомоги, госпіталізували.
Місцеві ЗМІ зазначають, що у ДТП потрапив легковий автомобіль Ford Focus.
Троє дітей перебувають у важкому стані із численними переломами кінцівок.
Читайте:
- Зіткнення авто на Харківщині: серед п’яти постраждалих 2-річна дитина
- У Запоріжжі водій під наркотиками збив жінку з 9-річною дитиною
- На Львівщині підліток на авто виїхав на зустрічну смугу: двоє людей загинуло
Фото: volynnews.com