18 липня, близько 18 години вечора неподалік Луцька сталась масштабна ДТП, у який загинуло троє осіб, ще дев’ятеро постраждали.

ДСНС повідомляє, що аварія трапилась на автодорозі в селі Печихвости Луцького району. Серед загиблих – дівчинка 2017 року народження, водій та одна пасажирка.

Повідомляється, що ДТП сталося внаслідок того, що водій не впорався із керуванням та врізався в дерево.

Серед дев’яти постраждалих, за даними ДСНС, шестеро дітей, які дістали травм різного ступеня важкості.

Наразі усіх, хто потребував допомоги, госпіталізували.

Місцеві ЗМІ зазначають, що у ДТП потрапив легковий автомобіль Ford Focus.

Троє дітей перебувають у важкому стані із численними переломами кінцівок.

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Фото: volynnews.com