30 августа на Донбассе, у города Попасная, оккупанты убили украинского военнослужащего, еще один боец ​​получил ранение.

Погибшим защитником оказался Роман Задорожный 1994 года рождения. Он был жителем пгт Добродвор Червоноградского района Львовской области.

27-летний Роман Задорожный служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени Короля Даниила. У него осталась мать, сестры и братья.

30 августа в зоне ООС было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня. Раненого бойца доставили в лечебное учреждение, медики оценили его состояние как средней степени тяжести.

Украинские военные открывали огонь на обстрелы боевиков. Также один защитник получил травму в результате отрыва неизвестного взрывного устройства.

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Фото: Роман Задорожный

Источник: Роксана Терлецкая