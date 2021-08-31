С начала августа на Донбассе погибли девять украинских защитников. Еще 28 бойцов получили ранения. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Денисова призвала международное сообщество отреагировать на несоблюдение РФ режима прекращения огня и норм международного права. Омбудсмен призвала другие страны применить для этого все возможные рычаги влияния.

Людмила Денисова вспомнила об убийстве украинского бойца, которое произошло 30 августа. В тот день оккупанты также ранили еще одного военного, а другой пострадал при взрыве неизвестного взрывного устройства.

Омбудсмен выразила соболезнования семьям погибших защитников Украины, а раненым пожелала выздоровления.

— Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, а раненым желаю скорейшего выздоровления.

31 августа стало известно имя военного, которого накануне убили вблизи Попасной. Им оказался 27-летний житель Львовской области Роман Задорожный. Что известно о погибшем защитнике, читайте в материале.

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