З початку серпня на Донбасі загинуло дев’ять українських захисників. Ще 28 бійців отримали поранення. Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

Денісова закликала міжнародну спільноту відреагувати на недотримання РФ режиму припинення вогню та норм міжнародного права. Омбудсмен закликала іноземні країни застосувати для цього всі можливі важелі впливу.

Людмила Денісова згадала про вбивство українського бійця, яке сталося 30 серпня. У той день окупанти також поранили ще одного військового, а інший постраждав під час вибуху невідомого вибухового пристрою.

Омбудсмен висловила співчуття родинам загиблих захисників України, а пораненим побажала одужання.

– Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблих, а пораненим бажаю якнайшвидшого одужання.

31 серпня стало відоме ім’я військового, якого напередодні вбили поблизу Попасної. Ним виявився 27-річний мешканець Львівської області Роман Задорожний. Що відомо про загиблого захисника, читайте у матеріалі.

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