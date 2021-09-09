У центрі Черкас на вулиці Хрещатик четверо чоловіків вирішували конфлікт із зброєю. Очевидцями події стали перехожі та працівники патрульної поліції, які прибули на виклик.

Двох осіб поліцейським вдалося затримати відразу. Ще двоє сіли до автомобіля Nissan та намагалися втекти, однак транспортний засіб заблокували правоохоронці.

Згодом один із зловмисників втік на сусідню вулицю Дашкевича, де його наздогнали поліцейські.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї.

За скоєне затриманим загрожує до семи років позбавлення волі.

У чоловіків вилучили два предмети, схожі на пістолети, предмет, схожий на автоматичну зброю типу АК, та автомобілі Nissan і BMW, якими пересувалися зловмисники.

Причини конфлікту наразі з’ясовують правоохоронці.

Крім того, на місці події тривають дії, спрямовані на документування вчиненого правопорушення.

6 вересня близько 10.00 19-річна дівчина влаштувала стрілянину з арбалета в полтавській школі №11.

До лікарні із травмами госпіталізували вчителя та заступника директора.

8 вересня підозрювану в замаху на вбивство взяли під варту на 60 діб до 5 вересня включно.

Під час судового засідання стало відомо, що напад люті спровокували спогади дівчини про багаторічне цькування, яке вона пережила під час навчання в школі.

Голова адвокатського об’єднання Кравець і партнери, адвокат Ростислав Кравець припускає, що затриману після дослідження всіх обставин справи можуть визнати постраждалою від іншого злочину, зокрема від цькування, а використання арбалета кваліфікують як перевищення необхідної самооборони.