ДТП у Києві, внаслідок якої постраждали патрульні: подробиці ДТП 12 вересня в Києві

У Києві нетверезий водій легковика Audi врізався в поліцейський автомобіль, унаслідок чого були травмовані патрульні.

Як поінформували в прес-службі Патрульної поліції столиці, інцидент стався сьогодні близько четвертої години ранку на бульварі Лесі Українки.

Патрульні поліцейські на службовому авто Toyota зупинилися на світлофорі в очікуванні зеленого сигналу. Раптом вони відчули потужний удар: у задню частину транспортного засобу врізався автомобіль Audi.

Патрульні отримали травми і були госпіталізовані.

Водночас водія Audi, який здійснив наїзд на службове авто, перевірили на алкогольне сп’яніння за допомогою приладу Драгер. Результат перевірки на вміст алкоголю виявився позитивним — 2,67 проміле. Це більш ніж у 13 разів вище за дозволений рівень.

На чоловіка було складено протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП. Для надання діям водія Audi кваліфікації на місце інциденту викликали слідчо-оперативну групу.

У Києві нетверезий водій врізався в поліцейське авто: травмовані патрульні / 2 фотографии

Наприкінці серпня в Києві на вулиці Олени Теліги перекинувся молдовський автобус, який виконував рейс Кишинів-Москва. Унаслідок аварії постраждало 18 осіб, вісім з них забрали до лікарні.

Кількома днями раніше на перехресті столичних вулиць Жилянська та Короленківська водій іномарки Acura травмував журналістку, проїхавшись по її нозі, та зник з місця події.

Фото: Патрульна поліція, Depositphotos