Дар'я Гречищева загинула внаслідок вибуху в Дніпрі – що відомо про речницю ДСНС

Унаслідок вибуху в Дніпрі загинуло двоє людей, серед яких прес-секретар Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області Дар’я Гречищева.

Факти ICTV розповідають, що відомо про Дар’ю Гречищеву та чим вона займалась у житті.

Прес-секретарю ДСНС на Дніпропетровщині Дар’ї Гречищевій було 36 років. Жінка навчалася в Національному гірничому університеті.

Протягом кількох останніх років працювала начальницею відділу зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Також Дар’я була волонтеркою Червоного Хреста, де допомогала всім, хто потребує.

У рятувальній службі Гречищеву згадують як одну з найкращих співробітниць відомства. А відділ, який вона очолювала, описуть як один із найпотужніших серед усіх регіональних прес-служб ДСНС.

Колеги Дар’ї писали, що вона не боялася експериментувати і проявляти ініціативу. Вона однією з перших у ДСНС почала просувати гендерний напрямок у роботі свого управління.

Відомо, що Гречищева активно долучалася сама і долучала своїх підлеглих до участі у різноманітних тренінгах, форумах, курсах. Вона старалась самовдосконалюватися, розвиватися та рости.

Також у ДСНС її описують як неймовірно добру людину, надійного друга, чарівну дівчину та прекрасну подругу.

На своїй сторінці у Facebook Дар’я часто постила фото з тренінгів та зі своїми колегами, а також тексти про рятувальну роботу.

Також внаслідок сьогоднішньої події у Дніпрі загинув Олексій Кавлак – член Ради ГО Український Легіон. Він разом з Дар’єю перебував у салоні авто на момент вибуху.

Відзначимо, що інцидент стався на проспекті Богдана Хмельницького близько 9.00. У поліції попередньо заявили, що це був теракт. Усі обставини та причини вибуху наразі встановлюються.

Фото: Дар’я Гречищева