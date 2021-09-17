В Харькове в уборной ресторана застрелился мужчина. Перед самоубийством он оставил предсмертную записку по месту жительства, где извинился за содеянное.

Инцидент произошел на проспекте Независимости, сообщение поступило на линию 102 в 14.18.

Правоохранители выяснили, что погибшим предварительно оказался местный ресторатор 1965 года рождения. В ресторане он выстрелил себе в голову из помпового ружья.

Местные СМИ сообщают, что в Харькове застрелился Олег Привалов — владелец ресторана. Говорят, что в апреле у него был конфликт с владелицей здания, где расположен еще одно его заведение Bono. Женщина якобы отказывалась продолжать сотрудничество из-за долгов, однако сам Олег Привалов отрицал наличие задолженности.

На личных страницах Привалова указано, что он вдовец и многодетный отец.

Полиция личность погибшего не разглашает. Сейчас правоохранители проводят следственные действия, собирают доказательства и опрашивают очевидцев происшествия. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (убийство).

Выстрелил в голову: в Харькове в ресторане совершил самоубийство мужчина / 4 фотографии

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