В воскресенье, 19 сентября, боевики на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела один украинский боец ​​получил осколочное ранение.

Раненому военному оказали неотложную домедицинскую помощь и транспортировали в больницу. Сейчас пострадавший в удовлетворительном состоянии.

По данным Генштаба, 19 сентября интенсивность боевых действий на Донбассе возросла по сравнению с предыдущими сутками. Российско-оккупационные войска дважды применяли оружие, запрещенное Минскими договоренностями.

Боевики трижды обстреляли село Новозвановка Попаснянского района Луганской области из противотанковых гранатометов и минометов калибра 82 мм.

У Майорского оккупанты применяли стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы. Населенные пункты Луганское и Новолуганское обстреляли из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи села Орехово Донецкой области враг стрелял из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

У поселка Талаковка Донецкой области сняли осколочную гранату с помощью беспилотника.

Украинские военные защищали атаки оккупантов, применяя разрешенное Минскими соглашениями оружие. В течение 20 сентября нарушений в зоне ООС не зафиксировано.

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